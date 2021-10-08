08 Ekim 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Liderlerinin peşine takılanlar o zaman “Keşke bir daha dünyaya dönseydik de şimdi onların bizi terk ettikleri gibi biz de onları terk etmiş olsaydık” diye pişmanlık duyacaklardır.
Bakara Sûresi: 167
HADİS:
Bil ki, sen Allah’a her secde ettiğinde, mutlaka Allah bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını düşürür.
Camiü’s-Sağir, No: 687
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