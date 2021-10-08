Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Liderlerinin peşine takılanlar o zaman “Keşke bir daha dünyaya dönseydik de şimdi onların bizi terk ettikleri gibi biz de onları terk etmiş olsaydık” diye pişmanlık duyacaklardır.

Bakara Sûresi: 167

HADİS:

Bil ki, sen Allah’a her secde ettiğinde, mutlaka Allah bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını düşürür.

Camiü’s-Sağir, No: 687