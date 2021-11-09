Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir kısmı da “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru” diye duâ ederler. İşte onların nasipleri hem dünyada hem de ahirette verilir. Bakara Sûresi: 201-202 HADİS: İmanın en üstünü; sabır, cömertlik ve hoşgörülü olmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 722

Okunma Sayısı: 49

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.