Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “...Siz hayır olarak ne yaparsanız, Allah onu bilir ve mükâfatını fazlasıyla verir.” Bakara Sûresi: 215 HADİS: En üstün sadâka, kötülük düşünen akrabaya verilendir. Camiü’s-Sağir, No: 738

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