Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır, tarlanıza Allah’ın emri üzere meşrû olmak şartıyla dilediğiniz şekilde varın. Allah’tan korkun ve günahlardan çekinin. Bakara Sûresi: 223 HADİS: İbadetin en üstünü dinî konularda ince anlayıştır. En üstün dindarlık da şüpheli şeylerden sakınmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 749

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