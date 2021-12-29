Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. O’nun izni olmadan O’nun katında kimse şefaatçi olamaz... Bakara Sûresi: 255 HADİS: Ölülerinize Yâsîn okuyunuz. Camiü’s-Sağir, No: 780

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