Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onun hüküm ve saltanatı semaları ve arzı kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufunda tutmak ve korumak asla O’na ağır gelmez.... Bakara Sûresi: 255 HADİS: Allah’ın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allah’ı zikredenlerden olabiliyorsan ol. Camiü’s-Sağir, No: 783

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