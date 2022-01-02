Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim insanları Allah yolundan çeviren tağutları reddedip inkâr eder, Allah’a ve O’nun yoluna çağıran peygamberleri tasdik ederse hidâyete götüren “urvetü’l-vüska”ya, hiç kopmaz sağlam bir ipe sarılmıştır. Bakara Sûresi: 256 HADİS: Allah’ın üzerinizdeki hakkını yerine getirin. Çünkü Allah, vefâ gösterilmeye en lâyık Zâttır. Camiü’s-Sağir, No: 786

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