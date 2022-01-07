Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İbrahim “Rabbim güneşi doğudan çıkarır, sen de ilâhlık iddiasında isen güneşi batıdan çıkar da göreyim!” dedi de, o inkârcı (Nemrud) şaşırıp kalmıştı. Bakara Sûresi: 258 HADİS: Yakınınız olsun, olmasın Allah’ın takdir ettiği cezaları yerine getiriniz. Bunu yaparken kınayanların kınaması sizi etkilemesin. Camiü’s-Sağir, No: 793

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