07 Ocak 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İbrahim “Rabbim güneşi doğudan çıkarır, sen de ilâhlık iddiasında isen güneşi batıdan çıkar da göreyim!” dedi de, o inkârcı (Nemrud) şaşırıp kalmıştı.
Bakara Sûresi: 258
HADİS:
Yakınınız olsun, olmasın Allah’ın takdir ettiği cezaları yerine getiriniz. Bunu yaparken kınayanların kınaması sizi etkilemesin.
Camiü’s-Sağir, No: 793
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