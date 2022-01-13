Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe iman etmedikleri halde gösteriş olsun diye malını bağışlayan kimseler gibi sadâkalarınızı başa kakmak ve eziyet vermekle boşa çıkarmayın... Bakara Sûresi: 264 HADİS: Günahların en büyüğü, Allah hakkında sû-i zan etmektir. Camiü’s-Sağir, No: 800

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