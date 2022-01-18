Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nafakadan neyi verdiğinizi ve adaklardan ne adadığınızı muhakkak ki Allah bilir. Sadâka vermeyerek, adaklarını ifa etmeyerek nefislerine haksızlık ve zulüm yapanların hiçbir yardımcısı yoktur. Bakara Sûresi: 270 HADİS: Ümmetimin münâfıklarının çoğu, okumuşlarıdır. Camiü’s-Sağir, No: 806

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