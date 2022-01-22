Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sadâkalarınızı, kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde (maişeti için) dolaşamayanlara, hayalarından dolayı, kendilerini tanımayanların zengin saydıkları yoksullara verin. Bakara Sûresi: 273 HADİS: Afiyet vermesi için Allah’a çok duâ et. Camiü’s-Sağir, No: 811

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