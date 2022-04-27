Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendisine peygamberlik verilen kimse, size melekleri ve peygamberleri ilâh edinmenizi emretmez. Siz tevhide inanıp Müslüman olduktan sonra sizi tekrar şirke ve inkâra sevk eder mi?

Âl-i İmran Suresi: 80

HADİS:

Allah’ım, beni, Seni görüyormuşumcasına Senden korkan kıl. Takvanla beni mes’ud eyle. Sana itaatsizlikle beni talihsiz eyleme. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini mübarek kıl.



Camiü’s-Sağir, No: 896