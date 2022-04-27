27 Nisan 2022, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendisine peygamberlik verilen kimse, size melekleri ve peygamberleri ilâh edinmenizi emretmez. Siz tevhide inanıp Müslüman olduktan sonra sizi tekrar şirke ve inkâra sevk eder mi?
Âl-i İmran Suresi: 80
HADİS:
Allah’ım, beni, Seni görüyormuşumcasına Senden korkan kıl. Takvanla beni mes’ud eyle. Sana itaatsizlikle beni talihsiz eyleme. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini mübarek kıl.
Camiü’s-Sağir, No: 896
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