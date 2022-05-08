Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr edip de kâfir olarak ölenler azaptan kurtulmak için dünya dolusu altın verecek olsalar bu onlardan asla kabul edilmez. Onlar için pek acıklı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcısı da olmaz.

Âl-i İmran Suresi: 91

HADİS:

Allah’ım, gayba dâir ilmin ve bütün yaratıklar üzerindeki kudretinle, hayatı benim için hayırlı bildiğin sürece beni yaşat. Ölümü benim için hayırlı bildiğinde de canımı al.



Camiü’s-Sağir, No: 905