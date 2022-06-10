Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm, o zaman [Bedir’de] sen “Size yardım etmek için Rabbinizin üç bin melâikeyi gökten imdadınıza göndermesi yetmez mi?” diyordun. Âl-i İmran Suresi: 124 HADİS: En kötü mâzeret, ölüm ânındaki mâzerettir. Pişmanlığın en kötüsü, Kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. Camiü’s-Sağir, No: 934

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