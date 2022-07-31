Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Uhud’da iki ordu karşılaştığı zaman başınıza gelen musibet, Allah’ın bir imtihanı olup Allah’ın izniyle içinizdeki gerçek mü’minlerle münafıkları ayırt etmek içindi. Âl-i İmran Suresi: 166 HADİS: Sofra kaldırıldığında kırıntıları süpürün. Çünkü şeytan bunları toplar. Ona yemeğinizden bir pay vermeyin.

Camiü’s-Sağir, No: 970

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