Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Mûsa’nın insanlara hidâyet ve yollarını aydınlatan bir nur olarak getirdiği kitabı indiren kimdi?” En’am Suresi: 91 HADİS: İmanın son sınırı, haramdan titizlikle sakınmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 1482

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