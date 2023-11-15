Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O, yıldızları kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir. Bilmek isteyenler için ayetleri uzun uzadıya açıkladık. En’am Suresi: 97 HADİS: Zâlimler ve yardakçıları Cehennemdedirler. Camiü’s-Sağir, No: 1501

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