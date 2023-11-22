22 Kasım 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Doğrusu size Rabbinizden açık belgeler gelmiştir; kim görürse kendi lehine ve kim körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben başınızda bekçi değilim.
En’am Suresi: 104
HADİS:
Cihada sarıl. Çünkü o, Müslümanın kendisini bütünüyle ibadete vermesidir.
Camiü’s-Sağir, No: 1511
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