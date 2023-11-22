Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Doğrusu size Rabbinizden açık belgeler gelmiştir; kim görürse kendi lehine ve kim körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben başınızda bekçi değilim.

En’am Suresi: 104

HADİS:

Cihada sarıl. Çünkü o, Müslümanın kendisini bütünüyle ibadete vermesidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1511