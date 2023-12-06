Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zaruret hali müstesnâ size haram edilenler açıkça bildirilmişken neden Allah adına kesilen hayvanların etinden yemeyeceksiniz? En’am Suresi: 119 HADİS: Allah’ın evliyaları, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir. Camiü’s-Sağir, No: 1517

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