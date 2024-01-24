Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün amellerin tartılması haktır. Kimin sevabı günahından fazla olup da mizanı ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir. A’râf Suresi: 8 HADİS: Kibirden sakının! Çünkü şeytanı Âdem’e secde etmemeye sürükleyen kibirdir. Camiü’s-Sağir, No: 1593

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