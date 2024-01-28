Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah, (İblis’e) dedi ki: “Cennetten in. Çünkü orada senin büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Oradan çık; muhakkak sen alçalmışlardansın.” A’râf Suresi: 13 HADİS: Yalandan sakının! Çünkü yalanla doğru iki zıt kutupturlar. Camiü’s-Sağir, No: 1596

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