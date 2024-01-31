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31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

31 Ocak 2024, Çarşamba 00:03
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şeytan apaçık düşmanınızdır.

A’râf Suresi: 22

HADİS:

Şüphesiz Allah salih amelin az da olsa devamlı olanını sever.

Camiü’s-Sağir, No: 1597

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