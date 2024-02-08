08 Şubat 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O sizin bir kısmınıza hidâyet nasip etti; bir kısmınız da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edindiler.
A’râf Suresi: 30
HADİS:
Herhangi bir kişi doğru bir yola çağırır da bu çağrısına uyulursa kendisine uyanların mükâfatı kadar mükâfat alır.
Camiü’s-Sağir, No: 1632
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