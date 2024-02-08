Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O sizin bir kısmınıza hidâyet nasip etti; bir kısmınız da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edindiler.

A’râf Suresi: 30

HADİS:

Herhangi bir kişi doğru bir yola çağırır da bu çağrısına uyulursa kendisine uyanların mükâfatı kadar mükâfat alır.

Camiü’s-Sağir, No: 1632