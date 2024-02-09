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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

09 Şubat 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Âdemoğulları! Her mescidde güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Muhakkak ki O müsrifleri sevmez.

A’râf Suresi: 31

HADİS:

Ey insanlar! Allah’tan korkun ve rızkınızı ararken aç gözlülük göstermeyin, mûtedil olun.

Camiü’s-Sağir, No: 1631

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