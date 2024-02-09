Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Âdemoğulları! Her mescidde güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Muhakkak ki O müsrifleri sevmez. A’râf Suresi: 31 HADİS: Ey insanlar! Allah’tan korkun ve rızkınızı ararken aç gözlülük göstermeyin, mûtedil olun. Camiü’s-Sağir, No: 1631

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