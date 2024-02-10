Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Allah’ın kulları için yarattığı giyecekler ile hoş ve temiz rızıkları kim haram etti?

A’râf Suresi: 32

HADİS:

Hiçbir canlı, elde etmede gecikse bile rızkını tam olarak almadan kat’iyen ölmez.

Camiü’s-Sağir, No: 1634