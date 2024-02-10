10 Şubat 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: Allah’ın kulları için yarattığı giyecekler ile hoş ve temiz rızıkları kim haram etti?
A’râf Suresi: 32
HADİS:
Hiçbir canlı, elde etmede gecikse bile rızkını tam olarak almadan kat’iyen ölmez.
Camiü’s-Sağir, No: 1634
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