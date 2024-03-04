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4 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

04 Mart 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (kâfirler) Nûh’u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtarıp, âyetlerimizi inkâr edenleri boğduk.

A’râf Suresi: 64

HADİS:

İman sabır ve maddî-manevî fedakârlıktır.

 

Camiü’s-Sağir, No: 1680

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