Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (kâfirler) Nûh’u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtarıp, âyetlerimizi inkâr edenleri boğduk. A’râf Suresi: 64 HADİS: İman sabır ve maddî-manevî fedakârlıktır. Camiü’s-Sağir, No: 1680

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