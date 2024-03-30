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30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

30 Mart 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır; kullarından dilediğini ona vâris kılar.”

A’raf Suresi: 128

HADİS:

Şüphesiz oruçlu için iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir dua hakkı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1325

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