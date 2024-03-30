Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır; kullarından dilediğini ona vâris kılar.” A’raf Suresi: 128 HADİS: Şüphesiz oruçlu için iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir dua hakkı vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1325

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