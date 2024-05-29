Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinizden yardım istediğiniz zamanı hatırlayın ki, duânıza, “Meleklerden bin tanesini arka arkaya göndererek size yardım ediyorum” diyerek cevap vermişti. Enfâl Suresi: 9 HADİS: Kıyamete çok yakın bir zamanda bir rüzgâr eser. O anda her mü’minin ruhu alınır. Camiü’s-Sağir, No: 1755

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