Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nusret ve zafer, ancak Allah katındandır. Muhakkak ki Allah’ın kudreti her şeye galiptir ve Onun her işi hikmet iledir. Enfâl Suresi: 10 HADİS: Sonunda helâk olacağınızı bilseniz bile doğruluğun peşini bırakmayın. Çünkü gerçek kurtuluş ondadır. Camiü’s-Sağir, No: 1756

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