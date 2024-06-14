Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsanız, O da size hak ile bâtılı ayırd edecek bir hidayet verir. Enfâl Suresi: 29 HADİS: Arefe günü oruç tutmak bin gün oruç tutmak gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2511

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