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14 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

14 Haziran 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsanız, O da size hak ile bâtılı ayırd edecek bir hidayet verir.

Enfâl Suresi: 29

HADİS:

Arefe günü oruç tutmak bin gün oruç tutmak gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2511

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