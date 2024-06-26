Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizi korkudan ve ihtilâftan kurtarıp selâmete erdirdi. Gönüllerde saklı olanı O elbette hakkıyla bilir. Enfâl Suresi: 43 HADİS: Kim bütün gönlüyle Allah’a yönelirse, Allah mü’minlerin kalplerini sevgi ve şefkatle ona doğru koşturur. Camiü’s-Sağir, No: 1795

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