Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok zikredin ki zafere erişesiniz. Enfâl Suresi: 45 HADİS: Yaratılmışları tefekkür edin. Fakat Yaratıcının Zâtını tefekkür etmeyin. Çünkü buna güç yetiremezsiniz. Camiü’s-Sağir, No: 1797

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