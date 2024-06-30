Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yurtlarından çalım satarak, halka gösteriş yaparak ve insanları Allah yolundan alıkoyarakçıkanlar gibi olmayın. Enfâl Suresi: 47 HADİS: Allah’a isyan bayrağını açanlara kalben kızmakla Allah’a yaklaşmaya çalışınız. Camiü’s-Sağir, No: 1799

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