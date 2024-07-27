Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın yardım ve zafer vaadi gerçekleşti ve onlar (kâfirler) hoşlanmadıkları halde İslâmın diğer dinlere üstünlüğü meydana çıktı. Tevbe Suresi: 48 HADİS: Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik de imanın yarısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1828

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