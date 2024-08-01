Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Peygamber sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın Resulünü incitenler için ise pek acı bir azap vardır.

Tevbe Suresi: 61

HADİS:

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa zararı sahibine döner: Zulüm, hile ve sözünden dönme.

Camiü’s-Sağir, No: 1838