01 Ağustos 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Peygamber sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın Resulünü incitenler için ise pek acı bir azap vardır.
Tevbe Suresi: 61
HADİS:
Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa zararı sahibine döner: Zulüm, hile ve sözünden dönme.
Camiü’s-Sağir, No: 1838
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