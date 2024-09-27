Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân, Allah’tan başkasına isnad edilebilecek bir kitap değildir. Yûnus Suresi: 37 HADİS: Bir meclisten ayrılırken oradakilere selâm vermesi, kişinin üzerinde bir haktır. Bir meclise uğradığında da selâm vermesi kişinin üzerine haktır. Camiü’s-Sağir, No: 1980

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