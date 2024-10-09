Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde, aralarında hak ile hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Yûnus Suresi: 47 HADİS: Öfkelendiğinde öfkesine hâkim olan halîm kişi, dünyada da efendidir, ahirette de efendidir. Camiü’s-Sağir, No: 2016

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