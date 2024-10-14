Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? O zaman size, “Şimdi mi inandınız?” denecek. Yûnus Suresi: 51 HADİS: Helâl da bellidir, haram da bellidir. Öyle ise seni şüphelendiren şeyi bırak, şüphelendirmeyen şeye bak. Camiü’s-Sağir, No: 2028

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