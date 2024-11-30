Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Hükmedenlerin en hayırlısı Odur. Yûnus Suresi: 109 HADİS: İnsanların en hayırlısı, ahlâkı en güzel olandır. Camiü’s-Sağir, No: 2107

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