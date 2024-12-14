14 Aralık 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Bilin ki o (Kur’ân) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık hakka teslim oluyor musunuz?
Hûd Suresi: 14
HADİS:
En hayırlınız çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanınızdır. Ben çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanınızım.
Camiü’s-Sağir, No: 2129
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