Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Bilin ki o (Kur’ân) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık hakka teslim oluyor musunuz?

Hûd Suresi: 14

HADİS:

En hayırlınız çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanınızdır. Ben çoluk çocuğuna karşı en hayırlı olanınızım.

Camiü’s-Sağir, No: 2129