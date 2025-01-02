Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nuh dedi ki: “Bugün Allah’ın merhamet ettiğinden başka hiç kimseyi Onun azâbından koruyacak yoktur.” Hûd Suresi: 43 HADİS: Receb ayına Receb ismi verilmiştir. Çünkü bu ayda Şaban ve Ramazan hürmetine büyük hayır ve hürmet bahşedilmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 2159

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