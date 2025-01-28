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28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

28 Ocak 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. O, “Ey kavmim, Allah’a ibadet edin. Ondan başka ilâhınız yoktur...” dedi.

Hûd Suresi: 84

HADİS:

Dua ibadetin özüdür.

Camiü’s-Sağir, No: 2190

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