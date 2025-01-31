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31 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

31 Ocak 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Eğer mü’min kimselerseniz, Allah’ın size helâl olarak bıraktığı kâr daha hayırlıdır...”

Hûd Suresi: 86

HADİS:

Ezânla kamet arasındaki dua kabul edilir. O haldeyken dua ediniz.

Camiü’s-Sağir, No: 2193

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