Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Eğer mü’min kimselerseniz, Allah’ın size helâl olarak bıraktığı kâr daha hayırlıdır...” Hûd Suresi: 86 HADİS: Ezânla kamet arasındaki dua kabul edilir. O haldeyken dua ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 2193

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