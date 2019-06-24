Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر .حركت و تحوّل وجوددر، وجودى إحساس ايدر. وجود ايسه خالص خيردر، نوردر Nurdan Katreler Hareket ve tahavvül vücuddur, vücudu ihsas eder. Vücud ise halis hayırdır, nurdur. Lem'alar, s. 341

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