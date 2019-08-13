13 Ağustos 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالۀِ نور طلبهلرى، رسالۀِ نورڭ دائرهسى خارجنده نور آراماملى و آراماز.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur Talebeleri, Risale-i Nur’un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz.
Lem'alar, s.435
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