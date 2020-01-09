Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، شو كائناتڭ حقائقلرينه بر واحدِ قياسيدر، بر فهرسته‌در، بر مقياسدر و بر ميزاندر. Nurdan Katreler İnsan, şu kâinatın hakaiklerine bir vahid-i kıyasîdir, bir fihristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Lem’alar, s. 658

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