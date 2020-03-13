Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سماوات و أرضڭ خلقتى، بِالبداهه غايت كمالده بر قدرتِ مطلقه‌يى ايستر. Nurdan Katreler Semâvât ve arzın hilkati, bilbedahe gayet kemalde bir kudret-i mutlakayı ister. Şuâlar, s. 28

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