Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شى قديرِ ذو الجلاله إنتساب و إستناد ايتديگندن، بر قارينجه بر فرعونى، بر سينك بر نمرودى، بر ميقروب بر جبّارى مغلوب ايدر. Nurdan Katreler Her şey Kadîr-i Zülcelâl’e intisab ve istinad ettiğinden, bir karınca bir Firavunu, bir sinek bir Nemrud’u, bir mikrop bir cebbarı mağlûp eder. Şuâlar, s. 38

Okunma Sayısı: 482

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.