Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتم، عجز و ضعفيله و فقر و إحتياجيله خالقِ حياتڭ قدرت و قوّتنه و غنا و رحمتنه آيينه‌دارلق ايدر. Nurdan Katreler Hayatım, acz ve zaafıyla ve fakr ve ihtiyacıyla Hâlık-ı Hayat’ın kudret ve kuvvetine ve gınâ ve rahmetine âyinedarlık eder. Şuâlar, s. 88

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