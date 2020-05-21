Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون موجوداتده‌كى حسن و جمال، بر ذاتِ واجب الوجودده بولونان مقدّس حسن و جمالڭ گولگه‌سى و لمعاتى و پرده‌لرڭ آرقه‌سنده جلوه‌سيدر. Nurdan Katreler Bütün mevcudattaki hüsün ve cemal, bir Zat-ı Vâcibü’l-Vücud’da bulunan mukaddes hüsün ve cemalin gölgesi ve lemaatı ve perdelerin arkasında cilvesidir. Şuâlar, s. 92

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